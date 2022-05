Termocentrala Mintia va fi scoasa la vanzare prin licitatie publica, la pretul de pornire 91,2 milioane de euro

Centrala termoelectrica Mintia va fi scoasa la vanzare prin licitatie publica, potrivit unui comunicat al casei de insolventa Expert Insolventa SPRL, arata Agerpres.Expert Insolventa SPRL, in calitate de administrator judiciar al Societatii Complexul Energetic Hunedoara SA, anunta vanzarea in bloc prin licitatie publica a Termocentralei Mintia. Pretul total de pornire al licitatiei care va avea loc in data de 15.07.2022 la sediul SCEH SA din Petrosani, este de 91.236.832,87 euro, exclusiv TVA. ... citeste toata stirea