In urma unei dispute intre PNL si PSD legata de eliminarea facilitatilor fiscale pentru unele categorii de angajati, marul discordiei reprezent]ndu-l scutirile pentru cei din domeniul IT, premierul Marcel Ciolacu afirma ca nu se pune problema eliminarii acestor facilitati, ci ca se discuta doar despre angajatii din agricultura si constructii.Intrebat ce facilitati fiscale ar trebui eliminate, Theodor Stolojan spune: "In mod normal, toate"."Toate facilitatile fiscale, vorbim de scutiri de ... citeste toata stirea