Titeiul Brent ar putea depasi 150 de dolari pe baril daca exporturile de petrol rusesc se reduc

Titeiul Brent, de referinta la nivel mondial, ar putea trece de 150 de dolari pe baril daca va avea loc o contractie puternica a exporturilor de petrol din Rusia, a declarat Bank of America (BofA) Global Research, citata de Reuters.Pretul petrolului a crescut dupa invazia rusa in Ucraina, iar in prezent se afla chiar sub nivelul de 120 de dolari pe baril."Avand in vedere ca tinta noastra de 120 dolari/baril pentru Brent este acum la vedere, credem ca o contractie puternica a exporturilor de ... citeste toata stirea