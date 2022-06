Trei din zece romani prefera sa-si pastreze economiile la saltea

Trei din zece romani (28%) continua sa-si pastreze economiile la saltea, in conditiile in care o treime dintre ei nu reuseste sa economiseasca, iar o alta treime crede ca va economisi mai putin decat pana acum, arata rezultatele unui studiu despre evolutia atitudinilor romanilor fata de economisire si investitii.Conform datelor Reveal Marketing Research, publicate marti, doi din trei romani intampina dificultati in a pune bani de-o parte pentru zile negre, dar daca ar reusi acest lucru ar ... citeste toata stirea