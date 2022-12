Trei sferturi dintre romani sustin ca au bani pentru toate cadourile

Peste o treime dintre romani (36%) afirma ca nu vor calatori de Craciun, in timp ce 76% sustin ca se vor incadra in bugetul estimat pentru achizitionarea tuturor cadourilor, arata un studiu publicat de Revolut.La nivel european, 6 din 10 persoane declara ca il vor astepta pe Mos Craciun acasa si ca vor petrece alaturi de familie, in loc sa calatoreasca pentru a-si vizita rudele, prietenii sau pentru a descoperi locuri noi.In cazul romanilor, 64% manifesta o mai mare mobilitate. In acest ... citeste toata stirea