Ucrainenii care vor sa munceasca in Romania nu au nevoie de aviz de angajare timp de 9 luni

Cetatenii ucraineni care doresc sa se angajeze pe teritoriul Romaniei nu au nevoie de aviz de angajare pentru o perioada de 9 luni dintr-un an calendaristic, a transmis ministrul Muncii si Solidaritatii Sociale, Marius Budai."Ca urmare a intrebarilor aparute in spatiul public in contextul conflictului din Ucraina, precizez ca cetatenii ucraineni care doresc sa se angajeze pe teritoriul Romaniei nu au nevoie de aviz de angajare pentru o perioada de 9 luni dintr-un an calendaristic, potrivit ... citeste toata stirea