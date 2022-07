UE isi va reduce inca o data prognozele de crestere si le va majora pe cele de inflatie

Comisia Europeana isi va reduce, inca o data, prognozele de crestere economica in Europa pentru acest an si anul urmator, dar in paralel isi va majora previziunile de inflatie pentru a tine cont de consecintele razboiului din Ucraina, a avertizat luni vicepresedintele Comisiei Europene, Valdis Dombrovskis, transmite AFP. Executivul comunitar urmeaza sa dea joi, 14 iulie, publicitatii noile sale previziuni revizuite."Cresterea economica se dovedeste a fi una rezistenta in acest an. In pofida ... citeste toata stirea