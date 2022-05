UE nu are informatii ca firmele ar fi platit in ruble pentru gazele rusesti

Comisia Europeana nu are informatii conform carora vreo companie europeana a platit in ruble pentru gazele rusesti, dupa ce Moscova a cerut cumparatorilor straini sa se conformeze mecanismului de convertire a platilor din euro sau dolari in ruble, a declarat luni comisarul pentru energie, Kadri Simson, transmite Reuters."Comisia Europeana nu are informatii despre nicio companie privata sau tara care este dispusa sa faca asta", a declarat Kadri Simson la sosirea la reuniunea ministrilor ... citeste toata stirea