UE si Norvegia au stabilit sa-si consolideze cooperarea pentru garantarea aprovizionarii cu gaze

Uniunea Europeana si Norvegia au stabilit sa-si intensifice cooperarea pentru a garanta surse aditionale de aprovizionare cu gaze pe termen scurt si lung din tara nordica, intr-un context de instabilitate determinat de invazia rusa in Ucraina, a anuntat Comisia Europeana, citata de agentia EFE.Intr-o Declaratie comuna, cele doua parti au informat si in legatura cu intentia de derulare a unei colaborari pe termen lung in materie de energie regenerabila offshore, hidrogen, captarea si stocarea ... citeste toata stirea