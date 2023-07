Comisia Europeana vrea sa impuna statelor membre ca, pana in 2030, sa reduca risipa de alimente cu 10% in sectorul prelucrarii si al productiei si cu 30% (per cap de locuitor) la nivelul comertului cu amanuntul si al consumului considerate impreuna (restaurante, servicii alimentare si gospodarii), comparativ cu 2020, potrivit unei propuneri legislative prezentate miercuri, 5 iulie, transmite AFP. Potrivit datelor Eurostat, in fiecare an in UE sunt generate aproape 59 milioane de tone de deseuri ... citeste toata stirea