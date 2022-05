Ungaria: Incepand din 27 mai numai automobilistii ungari vor putea cumpara combustibili la preturi reduse

Numai automobilele inmatriculate in Ungaria vor putea cumpara combustibili la preturi plafonate de guvern, incepand de vineri, 27 mai, in timp ce automobilele inmatriculate in strainatate vor cumpara combustibili la preturile pietei, a declarat joi Gergely Gulyas, seful de cabinet al premierului Viktor Orban, transmite MTI.In conditiile in care preturile la combustibili in Ungaria sunt cele mai mici din Europa, a crescut foarte mult turismul in scopul achizitionarii de combustibili in zona de ... citeste toata stirea