Ungaria: Plafonarea preturilor ar putea ramane in vigoare pentru o perioada mai indelungata

Plafonarea preturilor la combustibili, la unele alimente de baza si la energie in Ungaria ar putea ramane in vigoare pentru o perioada mai indelungata, daca razboiul din Ucraina nu se va incheia curand, sustinand presiunile inflationiste ridicate, a afirmat premierul Viktor Orban, transmite Reuters.De la invadarea Ucrainei de catre Rusia, inflatia a crescut semnificativ in Europa Centrala, amplificand presiunile asupra preturilor deja puternice in urma pandemiei si determinand bancile ... citeste toata stirea