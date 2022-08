In mijlocul unei crize alimentare mondiale, in care preturile au atins valori record, Uniunea Europeana incearca sa impiedice aparitia unor probleme in aprovizionarea cu alimente.In timp ce UE incearca sa contracareze aceasta problema, multe tari din Europa se confrunta cu cresterea preturilor.Comisia Europeana a relaxat reglementarile in domeniul agriculturii pentru a creste productia de alimenteRaspunsul UE la criza alimentara mondiala este acela de a monitoriza nivelul de depozitare a ... citeste toata stirea