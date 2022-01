Vanzarile auto au scazut cu 1,5% anul trecut in Europa

Inmatricularile de autoturisme noi in Europa au inregistrat un declin de 1,5% in 2021, depasind precedentul nivel scazut record din 2020, in timp ce Romania a raportat un recul de 4,1% anul trecut, arata datele publicate pe 18 ianuarie de Asociatia Constructorilor Europeni de Automobile (ACEA), transmite Reuters.Datele statistice sunt valabile pentru cele 27 de state membre ale Uniunii Europene, plus Marea Britanie si tarile din Asociatia Europeana a Liberului Schimb (EFTA), respectiv Islanda, ... citeste toata stirea