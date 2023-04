Vanzarile cu amanuntul in Uniunea Europeana si zona euro au scazut in luna februarie, afectate de reducerea vanzarilor de carburanti si produse non-alimentare, in contextul inflatiei ridicate si inaspririi conditiilor financiare, arata datele publicate recent de Eurostat. Conform acestor date, in luna februarie 2023, comparativ cu luna ianuarie 2023, vanzarile cu amanuntul au scazut cu 0,8% in zona euro si cu 0,9% in Uniunea Europeana.Analistii intervievati de Reuters se asteptau ca vanzarile ... citeste toata stirea