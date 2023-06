Veniturile totale medii lunare au fost, in 2022, in termeni nominali, de 6.464 lei pe o gospodarie si de 2.575 lei pe persoana, in crestere cu 13,8%, respectiv, cu 14,8% fata de anul 2021, potrivit datelor Institutului National de Statistica (INS) publicate recent.Cheltuielile totale medii lunare ale populatiei au fost anul trecut de 5.611 lei pe o gospodarie (2.235 lei pe o persoana) si au reprezentat 86,8% din veniturile totale, in crestere cu un punct procentual fata de anul 2021. ... citeste toata stirea