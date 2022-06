Veniturile totale pe gospodarie au fost anul trecut, in medie, de 5.683 lei/luna

Veniturile totale, in termeni nominali, au fost anul trecut, in medie, de 5.683 lei lunar pe gospodarie si de 2.243,4 lei pe persoana, in crestere cu 8,9%, respectiv, cu 10,5% fata de 2020, conform datelor centralizate de Institutul National de Statistica.Consumul, principala destinatie a cheltuielilor gospodariilor, a detinut anul trecut, in medie, pe ansamblul gospodariilor, 61,1% din cheltuielile totale, acestea fiind de 2.979,3 lei lunar pe o gospodarie.Principala sursa de formare a ... citeste toata stirea