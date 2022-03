Virgil Popescu: Guvernul a aprobat ordonanta de urgenta care salveaza Complexul Energetic Oltenia

Ministrul Energiei, Virgil Popescu, a anuntat joi, 10 martie, ca Guvernul a aprobat ordonanta de urgenta care salveaza Complexul Energetic Oltenia."Vorbim de Complexul Energetic Oltenia, vorbim de aprobarea ordonantei care, practic, salveaza Complexul Energetic Oltenia de la starea de faliment. Vorbim de punerea in practica si formalizarea deciziei de restructurare aprobata de ajutor de stat, aprobata de Comisia Europeana in 26 ianuarie anul acesta, un ajutor total de stat in perioada ... citeste toata stirea