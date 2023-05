Banca Nationala a Romaniei (BNR) a revizuit ascendent la 7,1% prognoza de inflatie pentru finalul acestui an si a mentinut estimarea de 4,2% pentru sfarsitul lui 2024, potrivit datelor prezentate vineri, 12 mai, de guvernatorul BNR, Mugur Isarescu.Zaharul se afla in topul celor mai mari scumpiri inregistrate in ultimul an, cu o crestere a pretului de 58,25% in aprilie 2023 fata de aprilie 2022, potrivit datelor publicate vineri de Institutul National de Statistica (INS).BNR estima in ... citeste toata stirea