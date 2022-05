1 miliard de dolari pentru primii zece sportivi

In topul celor mai buni sportivi din lume figureaza 4 baschetbalisti, trei fotbalisti, cate un boxer, jucatpr de golf si un tenismn. Top 10 il are ca lider pe LeBron James, starul echipei Los Angeles Lakers fiind sportivul cel mai bine platit din lume in 2022, cu 126,9 milioane de dolari (121,5 milioane de euro).Din aceasta suma 36,9 milioane de dolari provin din salariu iar 90 de milioane de dolari din contracte de sponsorizare.Podiumul sportivilor platiti cel mai bine este completat ... citeste toata stirea