La sfarsitul saptamanii trecute s-a desfasurat Campionatul National de judo U12 si U14. Gazda editiei a fost Brasov, iar evenimentul a fost impartit in doua zile. In total, pe tatami au urcat in jur de 900 de sportivi din toata Romania. Antrenorul Mihaly Terely ne informeaza ca CSM-Unio Satu Mare a reusit sa obtina doua medalii de bronz, ambele la U12. Dihenesz Maya a intrat in concurs la categoria +57 de kilograme, iar in ... citeste toata stirea