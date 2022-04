5 judoka satmareni au reprezentat judetul Satu Mare cu cinste in Olanda

Antrenorul Attila Pelcz, de la CS Judo Master Satu Mare - Carei ne informeaza ca la sfarsitul saptamanii trecute a participat cu 5 sportivi in Tarile de Jos - Olanda, la Jocurile Mondiale Special Neeads. Astfel, a fost un concurs dedicat tinerilor cu nevoi speciale. Pentru inceput spunem ca in Romania exista cinci centre disponibile pentru acesti tineri si ca unul dintre ele se afla la Satu Mare.Concursul mentionat mai sus s-a desfasurat in localitatea Beverwijk si a strans in jur de 300 de ... citeste toata stirea