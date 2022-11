5 victorii obtinute de luptatorii de la Friends Gym Satu Mare la Cupa Maramuresului

Mai multi sportivi de la Friends Gym Satu Mare au participat zilele trecute la Cupa Maramuresului la kickbox, o gala dedicata amatorilor. In judetul vecin s-au organizat meciuri interesante, multe dintre ele apartinandu-le satmarenilor antrenati de Anghel Cardos."Am participat cu 7 copii in care am incredere si care imi arata la fiecare antrenament ca vor ceva de la acest sport. La fel s-a vazut si sambata in ring. Din 7 meciuri am castigat 5, a fost un egal si o infrangere. Cuceu Ayan a ... citeste toata stirea