A trecut o noua etapa din fotbalul judetean satmarean

Iata ca am trecut peste o noua etapa din fotbalul judetean satmarean. Daca in numarul trecut am prezentat detalii despre derby-ul Olimpia - Oasul, de data aceasta revenim cu toate rezultatele inregistrate, situatia din clasamente si meciurile viitoare.In lupta pentru titlu, in fata sunt Carei si Negresti, in timp ce Olimpia a parasit podiumul, locul sau fiind luat de Unirea Tasnad. Urmeaza o noua etapa interesanta cu meciurile Vetis - Carei, Negresti - Tasnad.Asadar, va lasam cu rezultate, ... citeste toata stirea