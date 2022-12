Adrian Micas, liderul prezentelor in teren la CSM Olimpia

Clubul Sportiv Municipal Olimpia Satu Mare ne-a furnizat cateva informatii interesante despre prezenta in teren a componentilor echipei de fotbal pe parcursul sezonului de vara-toamna din anul 2022.Astfel, conform informatiilor primite de la club, mijlocasul Adrian Micas a fost prezent in teren in toate cele 15 partide totalizand 1255 de minute jucate pentru formatia satmareana. Micas a fost integralist in primele sase etape ale campionatului. A fost in primul unsprezece in fiecare meci, si a ... citeste toata stirea