AJF SATU MARE. Talna bate Unirea si schimba liderul din ELITE

Schimbare de lider in Liga a 4-a elite dupa derby-ul de la Orasu Nou dintre Talna si Unirea Tasnad.Tasnadenii au pierdut primele puncte din actualul sezon dupa infrangerea de duminica , 0-1 cu Talna si au cedat, la golaveraj, prima pozitie a clasamentului.Cireap a marcat unicul gol al meciului in prima repriza . Acesta a reusit un eurogol dupa ce a inscris din vole de la marginea careului dupa o minge respinsa de apararea Unirii.Meciul a fost unul anost cu putine faze de poarta , oarecum in ... citește toată știrea