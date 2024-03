Albert Czigler continua ascensiunea in clasamentul mondial

Satmareanul Albert Czigler continua sa adune puncte in clasamentul mondial al juniorilor in urma participarilor din acest inceput de an de la competitiile internationale,Sportivul legitimat la clubul de tenis de masa CS ARMAND Supur a reusit o prestatie foarte buna e la WTT Contender Panagyuriste Bulgaria! Dupa ce in grupe s-a clasat pe locul 2 cu doua victorii si o infrangere, mai castiga un meci, iar apoi pierde in primii 16 de la vicecampionul englez Pablo Ramirez si se claseaza pe locul 10, ... citește toată știrea