Alex Militaru, jucator format la Primavera Satu Mare, a fost convocat la nationala U19

Alex Militaru, jucator format la Primavera Satu Mare, iar in prezent jucatorul celor de la Unirea Dej (Liga 2), a fost convocat de selectionerul Adrian Vasii la nationala Romaniei U19 de fotbal.Echipa nationala de fotbal a Romaniei U19 are programat, in perioada 25 mai - 3 iunie 2022, un cantonament de pregatire in vederea participarii la Campionatul European din Slovacia (18 iunie - 1 iulie 2022). Aici, Romania U19 a obtinut o calificare extraordinara, ... citeste toata stirea