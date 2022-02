Alexia Timoc, medaliata cu bronz la C.N. de judo al Ungariei U18

Rezultatul este unul valoros avand in vedere ca satmareanca are doar 13 aniClubul Judo Master Satu Mare a participat zilele trecute cu doua sportive la Campionatul National al Ungariei, similar cu cel U18 al Romaniei. Clubul satmarean a mers cu doua sportive cu dubla cetatenie, ambele nascute in anul 2009, categoriile de concurs fiind sportivelor nascute intre 2005 si 2009. Adica satmarencele s-au aflat in primul an.Alexia Timoc (foto - stanga) a intrat pe tatami la categoria 40 de ... citeste toata stirea