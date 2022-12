An bun pentru arbitrajul satmarean! Intalnire la final de an

Inainte de Craciun, Asociatia Judeteana de Fotbal Satu Mare a organizat la Hotelul Aurora un eveniment deosebit. S-a dorit a fi un banchet de final de an pentru arbitri din cadrul AJF. Dar in cele din urma se poate spune ca a fost o gala la care au participat, pe langa arbitri, si alte parti invitate, implicate in fenomenul fotbalului. Ne referim aici la cativa jucatori, antrenori, oficiali de cluburi, observatori, jurnalisti si nu numai.Astfel, in 22 decembrie, zeci de persoane au depanat ... citeste toata stirea