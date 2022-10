Ana Bogdan a urcat in Top 50 WTA

Simona Halep si-a pastrat, fara sa joace, locul 9 in topul mondial al tenismenelor profesioniste. Dar Romania are acum o tenismena mai putin in Top 100 WTA odata cu coborarea Gabrielei Ruse pe locul 104. In acest timp Ana Bogdan se afla pe cel mai bun loc al carierei, perioada fantastica din ultimele luni ajutand-o sa urce in 3 luni de pe pozitia 110 pina pe 46.Top jucatoare din Romania9.Simona Halep 3.025 puncte33. Irina Begu 1.45439.Sorana Cirstea 1.30046.Ana Bogdan 1.077 (+7)82. ... citeste toata stirea