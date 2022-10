Ana Tomsa, pe locul 2 la Cupa Romaniei spada cadeti

La Bucuresti s-a desfasurat in weekend Cupa Romaniei la spada cadeti si juniori. La diferite concursuri, pe podium au urcat si satmareni.La Bucuresti, in concursul feminin de spada al cadetelor, s-a impus Erica Badea, de la CSS Steaua Bucuresti. Ea a invins-o in finala pe Ana Tomsa (CS Satu Mare), cu scorul de 15-10. Medaliile de bronz au ajuns la Alexandra Dragan (LPS Oradea) si Alexia Frusinoiu (Steaua). Satmareanca a luat astfel medalia de argint.In concursul juniorilor, s-a impus ... citeste toata stirea