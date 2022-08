FCSB anunta transferul lui Andrea Compagno, de la Fotbal Club Universitatea 1948.Atacantul italian in varsta de 26 de ani va purta tricoul cu numarul 96. Andrea va participa marti la o conferinta de presa organizata la Baza Sportiva FCSB.Andrea Compagno s-a nascut la 22 aprilie 1996, in Palermo, Italia si a inceput fotbalul la Catania, club care l-a imprumutat, in anii de inceput ai carierei, la Due Torri sau Pinerolo. A mai ... citeste toata stirea