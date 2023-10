In septembrie 2023, Tavi Popescu (FCSB) nu a fost convocat la nationala Romaniei U21 de catre selectionerul Daniel Pancu. De aceasta data, in octombrie 2023, jucatorul vicecampioanei se afla pe lista.Totusi, unele voci spun ca poate tanarul fotbalist ar trebui sa fie convocat de catre Edi Iordanescu la nationala mare, pentru a-i da incredere. Totusi, jucatorul de la FCSB nu a confirmat in ultima perioada, fiind intr-o cadere de forma.Nationala Romaniei U21 va disputa in luna octombrie ... citeste toata stirea