Directorul sportiv de la FCSB nu intelege de ce Darius Olaru nu a fost folosit mai mult de selectionerul Edi Iordanescu in dubla cu Israel (27 de minute si Kosovo (14 minute).Mihai Stocia spune ca anul trecut, in ciuda faptului ca nu a reusit sa inscrie niciun gol pe toata durata sezonului, acest jucator a continuat sa reprezinte echipa nationala cu pasiune. Cu patru goluri in cont acum si o energie inepuizabila pe teren, el este singurul din echipa capabil sa faca ... citeste toata stirea