Argint pentru Iosif Paul la Cupa Aramis

Floretistul din cadrul Clubului Sportiv Satu Mare, Iosif Paul, a obtinut un rezultat excelent la turneul international dotat cu Cupa Aramis, editia a XIII-a, de la Bucuresti.Sub indrumarea antrenorilor File Attila, Dan Suta si Izsaki Arnold, floretistul satmarean a avut o evolutie impecabila pana in finala. La categoria U15, sportivul nostru a inregistrat 5 victorii in grupe, apoi a trecut usor de cei trei adversari din faza eliminatorie. Cu toate acestea, in finala a intalnit un adversar ... citește toată știrea