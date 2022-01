AS Capleni a castigat Seria E de la Cupa AJF

Au mai ramas de disputat jocurile seriilor F, G si HCupa AJF la fotbal in sala si-a disputat duminica alte meciuri, cele din Seria E. Cea mai buna echipa s-a dovedit a fi AS Capleni (1) cu doua victorii si o remiza, golaveraj 5-1.Turneul se desfasoara in sala LPS "Ecaterina Both" si se intinde pe mai multe zile. Motivul? Sunt mai multe activitati sportive programate in sala de la LPS si se doreste si evitarea aglomerarii.Rezultate din Seria E:* AS Capleni I - Sportul Botiz 1-0* ... citeste toata stirea