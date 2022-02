ASA Targu Mures - CSM SM 0-3

Echipa de fotbal de la CSM Satu Mare si-a incheiat minicantonamentul de la Sancraiu de Mures cu un meci amical disputat in compania echipei ASA Targu Mures, echipa cu nume din fotbalul romanesc dar care azi joaca in Liga 4 si la care evolueaza ex satmareanul Vlad Bujor. Satmarenii au dominat partida si s-au impus cu scorul de 3-0 prin golurile marcate de Zamfir, Zsiga si Bonea. Pe parcursul celor doua reprize ale meciului antrenorul Tiberiu Csik a folist doua echipe diferite.Repriza 1: Anca - ... citeste toata stirea