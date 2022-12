Au fost premiati cei mai buni judoka de la CSM Satu Mare si CS Fusle Security (Video, foto)

Judokanii de la CSM Satu Mare si CS Fusle Security au fost premiati vineri seara la celebra festivitate organizata la final de an la hotelul Aurora. Au fost prezenti sportivi, antrenori, sponsori si toti cei care pe parcursul unui an de zile au pus umarul la aceste performante remarcabile.S-a intocmit un top 10 cu cei mai buni sportivi, la care au contat toate rezultatele obtinute in anul 2022. Antrenorul Marian Halas a precizat ca a fost un an excelent cu 17 medalii obtinute la campionatele ... citeste toata stirea