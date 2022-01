Au mai ramas trei etape de la Raliul Dakar

Cel de-al 12-lea Dakar al lui Emanuel Gyenes se apropie de final. Din pacate, pilotul de la Autonet Motorcycle Team nu prea a reusit sa recupereze in ultimele zile, iar obiectivele sale vor fi greu de atins in ultimele etape. Amintim ca la plecarea din Satu Mare ne-a declarat ca isi doreste o clasare in primii 30 la general si podiumul la clasa Male Moto. Dar a intampinat probleme tehnice in prima etapa, iar acolo a cam pierdut mult timp.Ieri s-a mers pe traseul Wadi Ad Dawasir - Wadi Ad ... citeste toata stirea