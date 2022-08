Aur si bronz pentru Catalin Chirila la CE de canotaj de la Munchen

Catalin Chirila a reusit sa aduca Romaniei doua medalii la CE de kaiac-canoe de la Munchen. Sambata, sportivul nostru incheind pe primul loc in proba de canoe simplu 1000 m. Chirila, care este si campionul mondial al probei, a incheiat cursa cu timpul de 3:49.681 fiind urmat pe podium de Martin Fuksa (Cehia) si de Carlo Tacchini (Italia).Duminica sportivul din Romania a luat startul si in proba de canoe de 500 m, Romanul a obtinut medalia de bronz in aceasta proba/ Medalia de aur a revenit ... citeste toata stirea