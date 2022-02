Barcelona - Napoli, meciul serii in Europa, arbitrat de Istvan Kovacs

In direct, de la 19:45, pe Pro XDupa Liga Campionilor, azi incepe Primavara Europeana si in Europa League, Conference League. Avem 16-imile de finala, in ideea ca sunt 8 dueluri, dupa care in optimi vor intra si castigatoarele grupelor.Meciul serii este cu siguranta Barcelona - Napoli, cel care, dupa cum am scris si numarul trecut, va fi arbitrat de careianul Istvan Kovacs.Barcelona a dezamagit in acest sezon de Liga Campionilor, iar dupa mai bine de doua decenii, catalanii au fost ... citeste toata stirea