Baschetbalistele de la CSM joaca marti la Targu Secuiesc

Asa cum am scris si in numarul trecut, urmeaza o perioada aglomerata pentru baschetblistele de la CSM Satu Mare. In luna martie se joaca si restantele pe care le-a acumulat in Liga Nationala. Si nu sunt putine.Maratonul fetelor antrenate de Maikel Lopez debuteaza azi in sala Sportutilor din Targu Secuiesc. Acolo vor infrunta echipa ACS KSE din localitate. In mod normal, CSM Satu Mare (locul 4) nu ar trebui sa aiba probleme, chiar daca intalneste echipa situata pe locul 5. Dar nici viata ... citeste toata stirea