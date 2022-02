Baschetbalistele de la CSM Satu Mare joaca sambata cu Phoenix Constanta

Sambata, 19 februarie, este o zi in care sunt programate toate meciurile unei etape din Liga Nationala de baschet feminin. De obicei sunt mai dezorganizate meciurile unei runde, chiar daca nu sunt meciuri amanat din diferite motive.Cu mai multe restante la activ, chiar cu echipe puternice precum Sepsi si FCC Arad, CSM Satu Mare joaca azi un nou meci pe teren propriu. In sala LPS "Ecaterina Both" vine echipa cu cel mai lung nume din campionat: Academia Phoenix CSU Simona Halep Constanta. ... citeste toata stirea