Baschetul de la CSM ramane pe locul 3 in campionat

Baschetul de la CSM Satu Mare ramane pe locul 3 in Liga Nationala feminina, dupa jocurile disputate sambata in etapa a 13-a. Fetele antrenate de Maikel Lopez au castigat meciul cu Universitatea Cluj-Napoca, scor 96-42 (24-15, 28-11, 22-12, 22-4). A fost ultima etapa a turului de campionat, dar mai sunt si cateva restante. Urmeaza un nou meci in care CSM va castiga, asta pentru ca in campionat, in afara de primele trei clasate, celelalte echipe nu prea pot sa puna deloc probleme "granzilor".Au