Baschetul de la CSM Satu Mare joaca azi cu Arad, maine cu Targu Secuiesc

La sfarsit de saptamana se joaca pentru etapa cu numarul 24 din Liga Nationala de baschet feminin. Este un weekend in care CSM Satu Mare va sustine doua meciuri. Doar ca sambata va fi restanta cu FCC Arad (etapa 20), iar duminica meciul cu ACS KSE Targu Secuiesc (etapa 25). In etapa a 24-a va juca cu Rapid Bucuresti, dar meciul a fost programat abia pe 23 martie.Sambata, CSM Satu Mare primeste vizita celor de la FCC Arad, singura echipa care a invins-o pana acum in campionat. Echipa din Arad