Bernadette Szocs a cucerit medalia de aur in proba de simplu feminin la tenis de masa la Jocurile Europene, competitia care se diospita in Polonia. Sportiva noastra a invins-o in finala probei de simplu feminin la tenis de masa, pe Xiaoxin Yang (Monaco), dupa ce a fost condusa si a revenit senzational. Yang a condus cu 2-0 si 3-1, dar Szocs a revenit pana la 3-3, iar in setul decisiv romanca s-a impus ... citeste toata stirea