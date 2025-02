Bicfalvi, mesaj emotionant la despartirea de Ural

TransferBicfalvi, mesaj emotionant la despartirea de Ural- Mijlocasul careian e la un pas de revenirea la DinamoCareianul Eric Bicfalvi, ajuns la 37 de ani, s-a despartit la jumatatea lunii ianuarie de FC Ural, echipa la care a evoluat in ultimii 8 ani. Eric ar putea sa revina acum in campionatul Romaniei.Conform Sport.ro, mijlocasul, care are o cota de piata de 300.000 de euro, este in negocieri cu cei de la Dinamo, club la care a mai fost legitimat in 2016, in perioada februarie - iulie. ... citește toată știrea