Bicfalvi si Rus, pe lista preliminara a lui Edi Iordanescu

Nationalele de fotbal ale Romaniei revin in actualitate in luna septembrie. Nationala "mama" joaca doua meciuri in Conference League. Deocamdata, selectionerul Edi Iordanescu a transmis 27 de convocari preliminare. Din fericire, pe lista se afla doi satmareni. Este vorba de Eric Bicfalvi si Adrian Rus. Asa s-a intamplat la precedenta actiune, dar in lotul final s-a aflat doar Adrian Rus. Ramane sa vedem ce se va intampla acum.Altfel, nationala Romaniei va disputa in luna septembrie ultimele ... citeste toata stirea