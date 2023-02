Boicot impotriva participarii Rusiei la Jocurile Olimpice

In urma cu ceva vreme, Comitetului International Olimpic a lansat o propunere prin care sa se permite sportivilor rusi si belarusilor sa concureze in 2024. Dar reactia unor tari, in special al celor vecine cu Rusia, a fost prompta si virulenta. Primele au fost Polonia, Lituania, Estonia si Letonia care au respins planul Comitetului International Olimpic de a le permite rusilor si belarusilor sa concureze in 2024.Mai mult, ministrul polonez al Sportului si Turismului, Kamil Bortniczuk, a ... citeste toata stirea